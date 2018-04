Moradores reclamam do abandono de animais no Bairro Flamengo em Concórdia

Moradores do Bairro Flamengo, em Concórdia, estão preocupados com o aumento do número de animais, especialmente na Rua Renostro. Segundo as informações repassadas ao Jornalismo da Aliança, nas últimas semanas, vários cachorros foram abandonados no local.

A dona de casa Ivanete Gardino, acredita que os animais são abandonados à noite no bairro. “Só pode ser à noite, para ninguém ver. Soltam lá para não cuidar e já são muitos”, conta ela. “Os cachorros ficam soltos e avançam nos moradores”, reclama.

A moradora também relata que uma motociclista que tentou desviar de um cachorro na rua, acabou caindo. “Até um acidente já aconteceu em função destes cachorros soltos. Uma mulher voltava do trabalho com uma moto e o animal atravessou na frente. Ela tentou desviar e caiu”, registra Ivanete.

A Prefeitura diz que a Fumdema até presta atendimento e orientações aos proprietários de animais que sofrem maus tratos, mas como no caso de abandono “não existe” o proprietário, e se trata de crime, os moradores devem acionar a Polícia Ambiental. A Assessoria de Imprensa também informou que a Administração está empenhada na busca de alternativas para resolver o problema e dar uma resposta à população.