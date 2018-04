A ação aconteceu no domingo

Bandidos assaltam família de Capina da Alegria e fogem com caminhonete

Cinco homens armados assaltaram uma família em Campina da Alegria, Vargem Bonita, no domingo, dia 15. De acordo com as informações da PM de Irani, o assalto pode ter acontecido ainda pela manhã.

Os ladrões fugiram com uma caminhonete Pagero, placas MHX-2925, de Vargem Bonita. A Polícia fez buscas pela região, mas ainda não encontrou o veículo.