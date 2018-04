O Clube Concordiense de Xadrez ficou na terceira colocação geral, no absoluto, no Campeonato catarinense de Xadrez por Equiopes. O evento foi realizado na cidade de Piratuba, no fim de semana. O CCX também conquistou o título por equipes, no feminino.



O evento contou com a participação de mais de 100 enxadristas de 27 equipes.

Clube Xadrez de Blumenau - Campeão Absoluto;

UFSC/Florianópolis - Vice Campeão Absoluto;

Clube Concordiense de Xadrez/CaitáSupermercados/Concórdia - 3° Lugar Absoluto;

Piratuba/CCX - Campeão Catarinense Amador;

Clube Concordiense de Xadrez/Unc/Coopercarga - Campeã Catarinense Feminino;

Chapecó - Campeã Escolar Feminino;

Concórdia/Fmec - Campeão Escolar Masculino;

