Um ônibus de turismo que partiu de Itajaí às 10h desta sexta-feira (13), rumo a Piratuba, foi assaltado durante a viagem. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o veículo teria sido abordado por três criminosos por volta das 15h30min no Km 235 da BR-470, em Ponte Alta, no Planalto.

O trio estaria em Renault Sandero de cor prata e teria atravessado o carro na pista e atirado no ônibus antes de entrar no coletivo. Os criminosos levaram pertences de alguns passageiros, entre celulares, relógios e joias.

De acordo com relato do motorista do ônibus ao proprietário da empresa de turismo, os bandidos teriam afirmado durante o assalto que haviam confundido o ônibus, que acreditavam ser um coletivo com comerciantes em viagem rumo às compras no Paraguai.



Fonte Jornal de Santa Catarina