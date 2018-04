As equipes adulta e a Sub-18 jogaram no final de semana

As duas equipes da AEP Terma de Piratuba Futsal que disputam a Liga Catarinense venceram na rodada do final de semana. O time adulto bateu o Cruzeiro de Joaçaba e o Sub-18 venceu a equipe de Irani. Os dois jogos foram realizados em Piratuba, no Ginásio professore Sérgio Alfredo Hack.

No sábado a torcida acompanhou o time adulto de Piratuba na vitória contra o Cruzeiro. O jogo foi muito equilibrado e o placar foi de 2 a 1 para a AEP. Clítor e Tales é que marcaram os gols. Com a vitória o time do técnico Serginho Schichet soma oito pontos e está em terceiro lugar na Chave B. O próximo compromisso do time é em Caçador, no sábado, dia 21, contra o time da casa.

Já o Sub-18 da AEP jogou no domingo e fez bonito diante dos torcedores. O time piratubense goleou Irani por 6 a 2. Os gols foram anotados por DalBello, Jean, Paulinho, João, Silvinho e Mikael. Até o início do segundo tempo a partida teve números iguais e Piratuba ainda perdeu um pênalti. O time também está em terceiro lugar na Chave B e agora enfrenta Campos Novos na casa do adversário na casa do adversário. O jogo está marcado para o dia 28 deste mês.