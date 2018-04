Equipe da Secretaria de Urbanismo e Obras e integrantes da Defesa Civil realizaram trabalhos no leito do Queimados.

Seguindo com o cronograma de limpeza e desassoreamento do Rio dos Queimados, em trechos no centro do município, a equipe da Secretaria de Urbanismo e Obras e integrantes da Defesa Civil do município, trabalharam nesta semana em ponto próximo a empresa BRF, no cruzamento da Luiz Delfino com a Arcísio Colla. Com este trabalho, já são três os pontos desobstruídos. A ação começou pelo Parque de Exposições e depois foi realizada na Travessa Lamonatto.



O secretário de Urbanismo e Obras, Daniel Faganello, explica que o trabalho desta semana foi um pouco diferenciado, pois foi necessário o corte de árvores, que representavam um risco de rompimento dos muros de contenção do canal. “Contamos com a parceria da Defesa Civil, pois o trabalho precisou ser realizado por um trabalhador suspenso”, informou o secretário.

Para realizar o serviço, a Administração Municipal precisou de licença ambiental simplificada. O trabalho deverá seguir para demais pontos, onde se faz necessária a desobstrução do leito. “Já identificamos alguns pontos, mas vários deles tem acessibilidade dificultosa, principalmente para as máquinas”, informa Daniel.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)