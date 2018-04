Todos os policiais militares de Concórdia devem receber dois novos kits completo de fardamento. O benefício foi confirmado na manhã desta sexta-feira, 13, quando a Administração Municipal fez a entrega de 200 jogos de fardas ao 20º Batalhão de Polícia Militar, representado pelo comandante, tenente coronel Sérgio Vargas e pelo soldado Sarmento, que participaram do ato. A compra das fardas representa um investimento de R$ 45,5 mil, que será repassado por meio do Termo de Parceria e Cooperação de Trânsito, firmado entre a Prefeitura de Concórdia e Polícia Militar.



Foi também por meio do Termo, que em dezembro do ano passado, a Administração Municipal repassou dois veículos à PM. A parceria foi firmada em fevereiro de 2017, depois de ficar oito meses no aguardo pela renovação do contrato, encerrado ainda na antiga administração, que decidiu pela não renovação. “Esta parceria é fundamental para a segurança do nosso município. Temos certeza que a população só ganha com isso, pois nossa intenção é sempre melhorar a estrutura utilizadas para o trabalho dos policiais”, comentou o prefeito Rogério Pacheco.



O tenente coronel Sérgio Vargas destacou que a PM de Concórdia não recebia novas fardas há 14 anos e que essa aquisição neste momento será muito bem aproveitada. “Se não houvesse este repasse pelo município, muito provável que não receberíamos também do Estado”, comentou.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)