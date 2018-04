O Projeto de Lei da Diretrizes Orçamentária – LDO, que irá nortear a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2019, foi entregue na Câmara de Vereadores, na tarde desta sexta-feira, 13 de abril. O documento trata das ações previstas no planejamento do Executivo para o próximo ano. Depois de aprovada pelo Legislativo, a LDO será a base para a LOA, que deve ser entregue à Câmara somente em outubro.



As ações constantes no documento foram alicerçadas ainda no ano passado, quando da elaboração do Plano Plurianual – PPA. Como a LDO apenas dá as diretrizes para a LOA, as ações não são trabalhadas em valores, mesmo assim a Administração Municipal já trabalha com uma estimativa de orçamento para 2019, que fica em R$ 266,5 milhões. O número tem como base o orçamento deste ano - R$ 260 milhões - acrescido da correção da inflação. Mas é importante salientar que quando da elaboração e finalização da LOA, lá em outubro, os valores passarão por nova análise.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)