Neste final de semana a bola rolou muito nas quadras para as equipes concordienses, com bom jogo da equipe adulta, também do sub-18 da ACF/FMEC e bons jogos e goleada da equipe sub-10 da ACF/FMEC.



Na noite da sexta-feira (13) a equipe adulta enfrentou no ginásio Onofrão em Curitibanos a equipe da casa em amistoso, e o placar final foi de 6 a 6.



No sábado (14) aconteceu a 1ª rodada da Liga Catarinense Sub-10 no Ginásio da Ser Sadia, e a equipe concordiense disputou três partidas, venceu Seara por 5 a 2, empatou em 3 a 3 com Jaraguá do Sul e venceu Campo Belo do Sul por 16 a 1.



Já a equipe sub-18 estreou na Liga Catarinense de Futsal e enfrentou a equipe de Quilombo no fim da tarde do sábado (14), e conquistou uma importante vitória por 4 a 2.



(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)