Mais uma carga de cigarros contrabandeados do Paraguai foi apreendida na região. Desta vez foi na BR-282, entre Catanduvas e Joaçaba. A apreensão foi realizada na tarde de domingo, dia 15, através do trabalho em conjunto entre a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal. O motorista tentou fugir, mas foi detido.

Um GM/Vectra de placas de SP estava carregado com cigarros contrabandeados. As guarnições já tinham informações e aguardavam a passagem do carro. No momento da abordagem o motorista não parou e empreendeu fuga. As viaturas acompanharam e em um ponto o condutor abandonou o carro e correu para a mata, mas foi pego pelos policiais.

No Vectra foram encontrados aproximadamente 1.300 pacotes de cigarros paraguaios. O carro e a mercadoria foram encaminhados à Receita Federal de Joaçaba. Já o motorista foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, também em Joaçaba.