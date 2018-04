A Honda CG 150 que foi furtada na madrugada de sábado em Piratuba, foi localizada neste domingo, dia 15. Ela estava na Rua 13 de Março. A PM foi acionada e a motocicleta foi levada à Delegacia.

De acordo com as informações apuradas, a moto foi deixada em frente a um hotel, próximo ao Parque Termal. A motocicleta havia sido furtada da Rua Sergipe no sábado.

Informações: Grupo Magronada