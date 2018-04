O motorista de uam caminhonete I/LR Discovery perdeu o controle do vaículo, bateu no barranco de pedras e capotou. O acidente aconteceu na noite de sábado, dia 14, por volda das 23h, no quilômetro 73 da BR-153. Quatro pessoas estavam no carro e uma precisou ser conduzida ao Hospital São francisco de Concórdia, com suspeita de fratura no braço direito.

Os Bombeiros Voluntários de Irani prestaram o atendimento. A Polícia Rodovíaria Federal esteve no local para realização de procedimentos.