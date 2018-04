Uma mulher e uma criança tiveram ferimentos pelo corpo na manhã deste sábado, dia 14, na BR-282, após uma saída de pista do carro Hyundai I30. O acidente aconteceu por volta das 8h e os Bombeiros Voluntários de Irani prestaram o atendimento. Os dois feridos foram levados ao Pronto Atendimento de Irani para avaliação médica.

O condutor do veículo não se machucou e relatou aos Bombeiros que foi fechado por outro carro, no final da terceira faixa. Ainda segundo o motorista, os ocupantes do outro veículo não teriam parado para prestar socorro.