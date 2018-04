Com uma virada no apagar das luzes, o Barra Fria B venceu o Pinhal na estreia da série C do Campeonato Municipal do Interior de Concórdia. A partida foi disputada na tarde deste sábado, dia 14, no campo da Comunidade de Barra Fria. Com isso, o time da casa largou com três pontos na série C da competição.

Após um primeiro tempo que passou em branco, os gols aconteceram na etapa complementar. Aos sete minutos, Tondello aproveitou um cruzamento de escanteio e, na segunda trave, testou no chão, a bola quicou e estufou a rede do goleiro Joelcio. O empate dos anfitriões veio aos 25 minutos, após cobrança de falta, o goleiro Thiago não conseguiu segurar, tentou afastar, mas Marciano pegou a sobra e empatou a partida.

A virada veio aos 47 minutos. Após contra-ataque, João recebeu e bateu na entrada da área, a bola desviou em alguém da defesa e enganou o goleiro Thiago, fechando a conta em 2 a 1.

O Barra Fria B jogou com Joelcio; Leandro, Caverna, Kevin e Renam; Beto, João, Tondello e Marciano; Tito e Willian. entraram Simioni e Sandro.

O Pinhal jogou com Tiago; Igor, Marcel, Everton e Maranha; Renam, Diogo, Tondello e Luam; Ciço e Nego. Entraram Pedro e Guilherme.

A arbitragem foi de Clóvis Guimarães, auxiliado por Alex Zago e Ivo Zamarchi.

Cartões amarelos: João e Marciano (Barra Fria B) e Everton e Renam (Pinhal).