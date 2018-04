Ele foi socorrido com suspeitas de traumatismo craniano e fratura no fêmur

O acidente aconteceu na SC-154, em Linha Aurora, entre Concórdia e Arabutã, por volta das 12:40h, deste sábado, dia 14. O condutor da moto ficou gravemente ferido ao bater de frente com um Toyota Corolla. Ele foi atendido pelos Bombeiros de Arabutã e conduzido ao Hospital São Francisco de Concórdia.

De acordo com informações dos Bombeiros, o motociclista apresentava fratura no fêmur e suspeita de traumatismo craniano, além de escoriações pelo corpo. O motorista do carro não se feriu.

A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para orientar os motoristas que passavam no momento e para apurar as causas do acidente. Há a suspeita de que um dos veículos invadiu a pista contrária.