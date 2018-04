A Justiça de Concórdia ofereceu denuncia contra Gilmar Martinazzo, acusado de tentativa de homicídio registrada em 19 de maio de 2015, na Rua João Suzin Marini, no centro do município.



Segundo a denuncia do MP, o réu tentou tirar a vida de Germano Oss Emer, idoso com 64 anos. A juíza Thays Backes Arruda ainda despachou indicando o réu poderá continuar em liberdade, já que não houve nenhuma interferência no andamento do processo ou relato de desabone a conduta do acusado perante a comunidade nesse período.



Conforme a denúncia do Ministério Público, o acusado desferiu golpes de faca contra a vítima dentro de um imóvel e ela foi resgatada pelos Bombeiros Voluntários.



O desentendimento teria sido motivado por questões amorosas, segundo consta na denúncia da Promotoria Pública. A decisão é cabível de recurso.

Fonte: Ministério Público