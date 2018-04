O delegado da Polícia Civil, Thiago de Oliveira, não atuará mais em Seara. Ele será transferido para a didade de Modelo. A informação foi publicada na última quinta-feira, do Diário Oficial. Moradores chegaram a colher assinaturas para um abaixo assinado, soliciando a permanência do policial.



De acordo com a comunidade, o profissional apresentou resultados positivos no combate às drogas em Seara. Quem assume a Delegacia de Seara é a delegada Livia Marques da Motta. Ela deve iniciar o trabalho no próximo mês.

Informações: Diário Do Oeste