Uma Honda CG-150, vermelha, placa MIV-4837, foi furtada da Rua Sergipe em Piratuba na madrugada deste sábado, dia 14. De acordo com as informações repassadas à polícia, o filho do proprietário teria deixado a moto estacionada próximo ao local de trabalho, por volta das 05h.

A chave estaria na ingnição e além da moto um capacete e uma capa de chuva também foram furtados. Pai e filho fizeram buscas nas proximidades pela manhã, mas não encontaram a motocicleta. A Polícia foi informada.

Informações: Site Magronada