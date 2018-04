Moradores das proximidades da Rua Lauri Ribeiro Neves acionaram a Polícia Militar na noite de sexta-feora, dia 13. Os motivos, o som alto e a "gritaria", em uma residência. O equipamento de som acabou sendo apreendido.

A guarnição localizou a casa e constatou que o volume realmente causava perturbação. Os responsáveis notaram a aproximação da viatura e desligaram o som. De acordo com informações da PM, os policiais conversaram com o dono do equipamento e ele admitiu estar com o aparelho ligado.

Por se tratar de caso reincidente, além de orientar os envolvidos, a polícia lavrou um Termo Circunstanciado e o aparelho e caixas de som foram recolhidos