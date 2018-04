O carro estava no Bairro Floresta

A Polícia Militar de Concórdia recuperou mais um carro furtado no muncípio. Um Fiat Uno, que foi levado por ladrões na noite de sexta-feira, dia 13, foi encontrado já na madrugada de sábado.

Uma guarnição fazia rondas e percebeu que o carro estava parado na Rua Ivo Biezus, no Bairro Floresta. As portas não estavam trancadas e o motor ainda estava quente.

Através do sistema da PM, os policiais fizeram contato com o proprietário, que naquele momento estava na Delegacia registrando o Boletim de Ocorrência, para relatar o furto. Ele informou que deixou o carro na Rua Luís Delfino e que percebeu que o veículo não estava mais no local, quatro horas depois.