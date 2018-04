Um gol com placas de Concórdia capotou na SC-283, no Contorno Norte em no início da madrugada deste sabado, dia 14. Um casal estava no carro. O rapaz tem 22 anos e a jovem, 19. Os dois tiveram escoriações pelo corpo e foram encaminhados ao Hospital São Francisco para avaliação médica.

O acidente aconteceu por volta da meia-noite próximo à Facc. De acordo com as informações apuradas no local, o carro fazia o sentido Contorno ao Bairro dos Estados. O condutor perdeu o controle, bateu no barranco de pedras e capotou.

O carro ficou tombado sobre a pista. Os Bombeiros Voluntários foram acionados e prestaram o atendimento aos ocupentes do veículo. Uma guarnição da Polícia Rodoviária Estadual também esteve no local para orientar o trânsito e levantas as causas do acidente.