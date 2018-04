Na manhã de sexta-feira (13), ocorreu um acidente na BR 369, Km 517,4, envolvendo um VW/Gol, placas de NovaAurora/PR e um Caminhão Mercedes Bens com placas de Concórdia/SC.

Os veículos seguiam sentido Cascavel-Corbélia, sendo que o VW/Gol realizou uma tentativa de ultrapassagem no Caminhão e ao finalizar a ultrapassagem o motorista, percebeu que vinha outro veículo no sentido contrário e tentou retornar para sua faixa, colidindo lateralmente com o caminhão, saindo de pista e capotando posteriormente.

No Gol haviam 04 ocupantes. O condutor um homem de 36 anos (ileso), ao seu lado estava seu pai um homem de 77 anos (Ferido Grave) e no banco traseiro estavam uma mulher de 42 anos (Ferida Grave) e uma mulher de 75 anos que morreu na ambulância a caminho do hospital. As duas passageiras do banco traseiro estavam sem cinto e foram ejetadas do veículo.

O motorista do Caminhão ficou ileso.

Foi realizado o teste de etilômetro nos dois condutores e deu negativo.

(Fonte: Kelly Figueiró)