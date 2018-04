A Polícia Militar de Concórdia apreendeu, no final da tarde desta sexta-feira, dia 13, 40 gramas de crack. A droga estava escondida no filtro de ar de em Gol com placas de Alto Bela Vista. Dois homens estavam no veículo, um de 32 e outro de 33 anos. Eles foram encaminhados para a Delegacia.

A guarnição obteve informações de que a dupla iria ao RS para buscar a droga e abordou o veículo na volta, na comunidade de Tamanduá, na SC-390. Os dois suspeitos são de Concórdia e de acordo com a PM, eles já têm passagens pela polícia.

O delegado vai tomar os depoimentos e há a possibilidade de prisão por tráfico.

Informações: Repórter André Krüger