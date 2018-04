Inicia neste sábado, dia 14, a programação alusiva em cmomoração dos 103 anos de Ângelo Spricigo. A programação se estenderá até o dia 24 desse mês. Ângelo Spricigo é um dos pioneiros do município de Concórdia. Ele possuí um museu, o qual empresta o seu nome, com um acervo de mais de 1,2 mil máquinas de costura.



Em entrevista ao Jornal Primeira Hora da Rádio Aliança, o Gestor do Museu Ângelo Spricigo, Valdecir Giotto, destaca que as atividades inerentes às comemorações iniciam às 9h30 com a abertura da programação de aniversário de 103 anos; Lançamento da Cartilha "Um Século de História feita à Mão"; apresentação do Coral Santa Cecília; Lançamento do Selo Postal pela empresa Correios, personalizado com a logomarca do Museu Ângelo Spricigo. Esses eventos serão realizados na sede do próprio museu.



As atividades têm sequência no dia 24 desse mês, quando acontece a apresentação da Peça Teatral Contação de História "Filomena" com o grupo Carretel Cia Teatral. Na ocasião, haverá um culto ecumênico; entrega da Benção Apostólica do Papa Francisco para o Sr Ângelo Spricigo; apresentação Musicial do Grupo La Concórdia e ato de corte do bolo. Essas atividades serão no Clube dos Veteranos.