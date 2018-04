A Prefeitura de Concórdia, através da Assessoria de Comunicação, se manifestou sobre a reclamação de uma família, residente no bairro Santa Rita, sobre problemas de saúde que apareceram em uma mulher de 45 anos, após procedimento cirúrgico. Um comunicado foi enviado à redação da Rádio Aliança sobre a versão da Prefeitura em relação a esse assunto.



Conforme públicado pela Rádio Aliança na última quinta-feira, dia 12, a paciente passou a ter complicações pós-cirúrgicas após intervenção cirúrgica para a retirada do útero. O procedimento foi feito em Irani, através da Secretaria Municipal da Saúde. A paciente Fátima Aparecida Machado, de 45 anos, conforme relato de familiares, teria ficado com a bexia furada e problemas de rins duas semanas após a intervenção, que aconteceu no fim do ano passado.



A irmã da paciente, Adriana Salete Machado, em entrevista à Rádio Aliança relatou que a família procurou ajuda e uma solução para o problema com todos os envolvidos e a Secretaria Municipal da Saúde de Concórdia, qeu fez o encaminhamento para esse mutirão de cirurgias, acabou sendo citada.



Em nota, a Prefeitura de Concórdia esclarece:



Nota de esclarecimento

A Secretaria Municipal de Saúde de Concórdia se manifesta a respeito da matéria veiculada no site da Rádio Aliança, que trata sobre situação de saúde de Fátima Aparecida Machado, 45 anos.



A paciente Fátima Aparecida Machado realizou cirurgia ginecológica, em campanha promovida pela Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina. O Hospital de Irani foi um dos credenciados para a realização dos procedimentos. A Secretaria de Saúde de Concórdia aderiu à campanha, promovendo mutirão.



A paciente Fátima passou pelo procedimento cirúrgico no fim do ano passado, e posteriormente passou por consultas de retorno, agendadas pela Secretaria de Saúde, com o profissional responsável pelo procedimento, inclusive com exames. Em uma destas consultas, o profissional identificou uma situação anormal e a encaminhou para especialista da área, em Florianópolis, via Tratamento fora de domicílio (TFD). A consulta foi agendada e realizada. Agora, aguarda por retorno com o profissional, para dar sequência ao tratamento.