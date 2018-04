O Ministério Público pediu a impronúncia de julgamento do acusado pelo assassinato de Gean Sbaraini, 17 anos, que foi morto a tiros em agosto de 2015 no Morro do Morelatto, em Concórdia. De acordo com o advogado de defesa Márcio Dal Piva, o fotógrafo de iniciais D.S.F., 31 anos, que era réu no processo, não deverá ir a júri.

Ainda conforme Piva, a justificativa do Ministério Público é a falta de provas contra o suspeito. Agora o advogado vai fazer as alegações finais e na sequência a Justiça ainda pode optar pelo Júri, ou não.

O caso:

O corpo de Gean Sbaraíni, 17 anos, foi encontrado em um terreno no Loteamento Morelatto no dia 4 de agosto de 2014. A necropsia confirmou que o rapaz foi morto com quatro tiros.

A investigação:

Depois da investigação a Polícia prendeu D.S.F., 31 anos, preventivamente em maio de 2015, como o principal suspeito do crime. Em Janeiro deste ano foi aceita a denúncia do Ministério Público contra ele.

Informações: Repórter André Krüger