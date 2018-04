O petista Neodi Saretta vai tentar o quinto mandato como deputado estadual. Desde que deixou a prefeitura de Concórdia, em 2008, ele atua no Legislativo catarinense. Saretta conta que o PT também já está trabalhando na elaboração de propostas para governar Santa Catarina. “Não basta apenas apresentar as candidaturas, é preciso plano de governo”, frisa.

A principal liderança do PT no Alto Uruguai Catarinense tem forte atuação nos assuntos ligados à Saúde. Nos dois últimos anos, Neodi Saretta está na presidência da Comissão de Saúde da Alesc. “Temos feito ações importantes para cobrar melhorias no atendimento, nos medicamentos de uso contínuo e na estruturação dos hospitais municipais, para evitar o deslocamento dos pacientes a outras regiões”, ressalta o pré-candidato.

Já se tratando da eleição para o governo do Estado, o nome mais cotado para a cabeça de chapa é o do deputado federal Décio Lima (PT), que é ex-prefeito de Blumenau. Também se fala no ex-desembargador Lédio Rosa, que se filiou ao PT. Saretta comenta que o partido está ouvindo todos os diretórios municipais. “Vamos conversar com outras forças políticas”. Ele também ressalta que como a eleição se define em dois turnos, muitas vezes as coligações ficam para depois. “Os partidos, de maneira geral, procuram disputar no primeiro turno com os seus candidatos para medir a força eleitoral”, acrescenta. Em 2012 o PT de Santa Catarina disputou as eleições com chapa pura.