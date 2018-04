Um princípio de incêndio em veiculo foi registrado no final da manhã desta sexta-feira, dia 13, na Rua Leônidas Fávero, no bairro Jardim, em Concórdia. Segundo informações da proprietária do veículo, um Ford Escort, placas de Concórdia, o carro teria apagado e quando ela ligou novamente iniciou um incêndio na parte frontal. A suspeita é que possa ter ocorrido uma pane elétrica no automóvel.

Populares acionaram o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia para combater as chamas. A mulher de 52 anos não sofreu ferimento.

(Com informações do repórter Andé Krüger)