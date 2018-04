Um adolescente de 14 anos foi apreendido na manhã desta sexta-feira, dia 13, em Concórdia, portando munição de arma de fogo. O fato foi registrado pela Polícia Militar, que recebeu informações de que o jovem poderia estar com uma arma.



De acordo com a PM, a abordagem ocorreu nas proximidades do Caic, no Industriários, quando ele desceu do ônibus. Ele teria embarcado no coletivo, no bairro Santa Rita. Com o adolescente, foi encontrada uma munição, calibre 22, intacta.



O jovem foi levado para a Central de Polícia Civil para os demais procedimentos.



(Com informações do repórter André Krüger).