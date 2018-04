No banco dos réus está Marcelo Michelon. Ele é acusado de dar golpes de faca que resultaram na morte de Ronaldo Pinheiro

Júri Popular de homicídio, ocorrido no centro de Concórdia, acontece no Fórum

Acontece nesta sexta-feira, dia 13, o Júri Popular de Marcelo Michelon. A Sessão está sendo realizada no Fórum da Comarca de Concórdia.

O réu é acusado de aplicar os golpes de faca, que resultaram na morte de Ronaldo Pinheiro. O crime aconteceu no dia 22 de dezembro de 2015, no centro do Concórdia, após um evento que estava sendo realizado na na Rua Coberta.

A briga, que resultou no homicídio, teria começado na festa e terminado na rua Dr. Maruri, no pátio de um estabelecimento comercial, onde houve uma confusão generalizada, em que a vítima foi agredida, por dois golpes de faca.

Na época, Ronaldo Pinheiro chegou a ser socorrido com vida pelo Corpo de Bombeiros Voluntários e levado ao Hospital São Francisco. Porém, ele não resistiu aos ferimentos.

A Sessão do Júri está sendo presidida pela a juíza Thays Backes Arruda. Na acusação está o promotor Fabrício Weiblen. A defesa do réu é pelo advogado Jivago Ulghim.

(Com informações do repórter André Krüger).