O prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, sancionou nesta semana da Lei que declara o Proerd como programa de utilidade pública municipal. A assinatura ocorreu no começo desta semana.



A matéria, de autoria do vereador Claiton Casagrande, do PR, passou pela Câmara de Vereadores e foi aprovada.

Em entrevista ao Jornal Primeira Hora da Rádio Aliança, nesta sexta-feira, dia 13, o vereador Claiton Casagrande, do PR, que também foi instrutor do programa quando atuava na Polícia Militar, destacou que "é um reconhecimento ao trabalho feito ao longo do tempo pela Polícia Militar. Até pela valorização dos instrutores, alunos e famílias", diz.

O parlamentar explica que, com esse decreto, será possível dar legalidade ao repasse de recursos de órgãos governamentais para a realização do programa. "Ao longo do tempo, muito dos recursos que eram aplicados no Proerd para a compra de materiais como camisetas e livros. Em alguns momentos isso era bancado por partrocinadores e houve períodos que o estado enviava esses recursos", diz. Porém, no que tange aos órgãos governamentais, há períodos que esse tipo de repasse é vedado por lei, explica o vereador.