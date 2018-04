A Prefeitura de Concórdia deverá publicar novamente a licitação para contratar uma empresa especializada para fazer o projeto do muro de contenção na rua Senador Attilio Fontana, próximo à BRF. O primeiro edital foi publicado em 28 de fevereiro, mas nenhuma empresa demonstrou interesse em fazer o projeto.

O secretário de Urbanismo e Obras, Daniel Faganello, conta que na próxima semana fará uma avaliação do edital. “Vamos manter contato com empresas para rever o orçamento e, se estiver tudo certo, vamos relançar”. Faganello também ressalta que essa obra é considerada urgente para a administração municipal.

O valor total para a elaboração dos projetos do muro de contenção, drenagem e pista de rolamento apresentado no primeiro edital é de R$ 93 mil. Neste montante estão contemplados todos os custos como encargos trabalhistas, encargos fiscais, equipamentos/materiais de expediente, hospedagem/estadia, alimentação, transporte/deslocamento e demais taxas e encargos necessários para a completa realização do serviço.

A licitação que foi deserta encerrou em cinco de abril. Possivelmente, o edital será republicado no prazo de 15 dias e as empresas terão um período de 30 dias para se inscrever. Desde abril do ano passado, a Secretaria de Urbanismo e Obras estudava a possibilidade de fazer essa nova licitação apenas para construir o muro de contenção, que necessita de mudanças no projeto.

A ordem de serviço para iniciar a construção da terceira pista na Rua Senador Attilio Fontana foi entregue em agosto de 2015. Na época o investimento era superior a R$ 5 milhões, mas como haverá revisão dos projetos provavelmente terá mudança de valores. A duplicação da Rua Senador Attilio Fontana, subida ao bairro Santa Cruz, terá 2,7 mil metros de extensão, com três pistas. A obra vai iniciar no trevo da Senador Attilio Fontana com a rua do Comércio (próximo à rotula da BRF) e vai encerrar no trevo do bairro dos Estados.