Na manhã desta quinta-feira, dia 12, o comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira (20ºBPM/Fron), tenente-coronel Sérgio Rogério Silva de Vargas, juntamente com os integrantes da Patrulha Escolar, soldado Antônio Ferreira Junior e soldado Gabriel Machado, realizaram uma reunião com diretores das unidades de ensino e os envolvidos no programa Rede de Segurança Escolar.



Participaram da reunião o capitão Carmiliano do Amarante; o 1º tenente Claudemir Adelino Ronning; o juiz da Vara da Família, Órfãos, Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Concórdia, Samuel Andreis; o promotor da Infância e Adolescência da Comarca de Concórdia, Marcos de Martino; a oficial da Infância e da Juventude, Fernanda Vivan; a secretária Municipal da Educação, Márcia Calderolli; a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Josiane Wierzynski; a conselheira do CMDCA, Vanessa Ávila; a conselheira do Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas (COMEN), Lurdes Batalha Lôbo; as conselheiras tutelares, Bruna Fátima Hillesheim e Sara Fátima do Nascimento, além dos gestores do Instituto Federal Catarinense (IFC) Campus Concórdia, das escolas municipais, estaduais, particulares e os coordenadores dos Centros Municipais de Educação Infantil do município.

A reunião teve como pauta as boas-vindas aos novos gestores das escolas, explanação das intervenções realizadas e participações da Patrulha no ambiente Escolar, principais ocorrências atendidas em 2017 e suas estatísticas, além de apresentar os novos trabalhos que serão executados no ano de 2018, como a criação de Grupos Temáticos de Discussão e a Consultoria de Segurança, ambos previstos no projeto estadual da Rede de Segurança Escolar.

A Patrulha Escolar esta presente nas escolas de Concórdia desde março de 2017 e tem por finalidade desenvolver ações policiais militares junto à comunidade escolar, prestando serviços de apoio e de consultoria de segurança, de assessoramento e atendimento com base em aspectos estruturais e não estruturais das unidades de ensino.

(Fonte: Polícia Militar)