Cerca de cem atletas de várias cidades do Estado estarão em Piratuba neste fim de semana para participar do Campeonato Catarinense de Xadrez. Já estão confirmadas as presenças de equipes de Concórdia, Chapecó, Blumenau, Jaraguá do Sul, Timbó, Rio do Sul, Lacerdópolis, Lebon Régis e da equipe da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), de Florianópolis. As disputas serão nas categorias Absoluto e Sub-14.

A competição, que será realizada no Centro de Eventos, é promovida pela Federação Catarinense de Xadrez, com apoio da Associação Concordiense de Xadrez (ACX) e das federações brasileira e internacional da modalidade, em parceria com a Prefeitura Municipal de Piratuba, através da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

O evento tem o cerimonial de abertura marcado para às 18h desta sexta-feira. Em seguida, acontece a primeira rodada de jogos, que deverá ser encerrada por volta das 22h. No sábado, os jogos começam às 9h e vão até o meio-dia. A competição reinicia às 19h se estendendo até às 22h. No domingo, as atividades ocorrem das 9h ao meio-dia e das 14h às 17h. Em seguida, será realizada a premiação. De acordo com a coordenadora da modalidade em Concórdia, Ketlin Rossi, o argentino Leandro Perdomo, técnico da ACX, participará da competição como um dos atletas da categoria Absoluto.

(Fonte: Elisângela Pezzutti/Ascom/Prefeitura de Piratuba)