Fato aconteceu no começo desta madrugada, na altura da cidade de Seara.

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em uma saída de pista, seguida de choque em barranco, registrado nesta madrugada, na SC 283. O fato ocorreu no começo desta madrugada de sexta-feira, dia 13, em Seara, nas proximidades da empresa Ronetran. A informação do óbito é da Polícia Militar Rodoviária.



Conforme informações apuradas pela reportagem da Rádio Aliança, a vítima fatal é Adriana Lima Maciel, de 27 anos, que é de São Paulo. Ela chegou a ser socorrida com vida, porém com ferimentos considerados gravíssimos, e morreu ao dar entrada no Hospital São Francisco de Concórdia.



No carro, estavam outras três pessoas. Conforme a Polícia Militar Rodoviária, o motorista e um outro carona, de 20 anos e uma adolescente de 17 anos. Todos com ferimentos leves.



O veículo em que as vítimas estavam era um Honda Civic, placas de São Paulo.



O fato foi atendido, também pelo Corpo de Bombeiros Militares de Seara e Corpo de Bombeiros Voluntários de Arabutã.