Uma colisão envolvendo uma caminhonete e uma máquina agrícola ocorreu no início da noite desta quinta-feira, dia 12. O acidente ocorreu próximodo trevo entre Jaborá, SC 355, e BR 282, no trevo de Catanduvas.

Neste acidente envolvetam-se um trator agrícola e uma Toyota Hilux, que ficou completamente destruída com o impacto. Informações dão conta que os envolvidos não sofreram ferimentos graves. Os danos nos veículos foi de grande monta.

Equipe do Samu do município de Jaborá atendeu a ocorrência. Polícia Militar Rodoviária foi acionada para realizar os levantamentos do acidente.

(Com informações do repórter André Krüger)