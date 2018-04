O eixo têxtil e confecção, elencado como um dos prioritários no Plano de Desenvolvimento Econômico Municipal (PEDEM), de Concórdia, está trabalhando para fortalecer o segmento no município. A iniciativa integra as ações do Programa Cidade Empreendedora, desenvolvido por meio de parceria entre Prefeitura e Sebrae/SC.



Entre as atividades do eixo está a parceria com o Museu Angelo Spricigo, visando formar novas turmas para o curso de costura que já é oferecido, gratuitamente, à comunidade desde o ano passado. As aulas têm duração de 30 horas, são ministradas no espaço Eni Spricigo Giotto e contam com turmas de seis alunos. O objetivo do museu Angelo Spricigo é fazer com que o trabalho com costura seja uma possibilidade de aprendizado para quem nunca teve contato com a técnica básica.



O eixo têxtil e de confecção busca fortalecer o empreendedorismo no segmento, oferecendo ao mercado mão de obra qualificada e capacitando profissionais dispostos a empreender. “Identificamos que um dos problemas do setor é a falta de mão de obra capacitada e, por isso, a primeira ação visou ampliar a oferta de vagas no curso. Outra proposta é ofertar por meio de parceria com o Senai o curso nível 2, que utiliza máquinas eletrônicas. Já temos 29 alunas interessadas” , explica o gestor da Escola de Corte e Costura e integrante do eixo têxtil e de confecção, Valdecir Giotto.



Segundo Giotto, os cursos funcionam como projetos de extensão da Universidade do Contestado (UNC) que disponibiliza os alunos certificados para atuar em qualquer local do País. “No ano passado abrimos quatro turmas e formamos 21 alunos. Destas, duas trabalham de forma terceirizada e estamos oferecendo apoio para que se tornem costureiras oferecendo serviços em suas próprias casas”.



Conforme o gestor, ao todo, neste ano serão 12 turmas no primeiro semestre e outras 12 no segundo semestre. “Dentro do nosso projeto temos turmas específicas para o município de Alto Bela Vista e do CRAS de Concórdia, além de uma turma especial para haitianos, visando oferecer uma nova alternativa de renda a eles”, explica Giotto.



Desde a sua inauguração, em 2013, o museu é administrado por Valdecir Giotto, neto de Angelo Spricigo. Aos poucos, o acervo aumentou em função de doações e apoio de outras instituições, o que motivou a realização do primeiro curso, no ano passado, em parceria com a Singer, que doou seis máquinas de costura, e a Universidade do Contestado, que oferece a certificação. A capacitação é ministrada pela professora Scheila Canal e tem como orientadora pedagógica Dirlei Klein.



O Museu tem o maior acervo de máquinas de costura do Brasil. Atualmente, são 1.650 máquinas de 180 marcas diferentes.



Cidade Empreendedora



Implementado em Concórdia no segundo semestre de 2017, o Programa Cidade Empreendedora conta com um conjunto de 34 soluções para melhorar o ambiente de negócios com a participação dos agentes econômicos locais – empresários, produtores rurais, microempresas – além de sindicatos, associações e entidades empresariais. O objetivo é a transformação local pela implantação de políticas de desenvolvimento para o município por meio de alternativas que aproveitam potenciais locais e fomentam as vocações econômicas.

(Fonte: Marcos Bedin).