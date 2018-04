Uma das responsáveis da Lotérica Capinzal, Aline Henn, socia-proprietária, foi assaltada na tarde desta quinta-feira, dia 12, na área central de Capinzal. O fato ocorreu na Avenida XV de Novembro.

Segundo informações apuradas pela reportagem da Rádio Capinzal, eram dois suspeitos que de posse de uma faca abordaram a vítima nas proximidades do Banco do Brasil e obrigaram que a mesma entregasse o malote de dinheiro.

Policiais militares agiram rapidamente e conseguiram prender um dos suspeitos que estava com o malote nas proximidades do Hospital Nossa Senhora das Dores. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a vítima que não apresentava ferimentos, mas estava muito abalada com o ocorrido. O outro suspeito ainda não foi encontrado.

Fonte: Rádio Capinzal.