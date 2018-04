Vários nomes de políticos de Concórdia são apontados como potenciais candidatos a deputado nas eleições de 2018. Vilmar Comassetto (PCdoB), Edilson Massocco (PR), Mauro Fretta (PSB), Edno Gonçalves (PDT) e Gládis dos Santos, do PSD de Seara, já apareceram nesta lista, mas oficialmente apenas os atuais deputados Moacir Sopelsa (MDB) e Neodi Saretta (PT) são pré-candidatos. Como as eleições acontecerão daqui a pouco menos de seis meses, como diz o próprio Sopelsa “nos 45 minutos do segundo tempo se decidem muitas ações”.

O que já está bem antecipado pelo MDB é que Moacir Sopelsa, o líder regional do partido, vai tentar o quinto mandato como deputado estadual. O pré-candidato tem a agricultura e a agropecuária como bandeiras de trabalho. “São tantos os compromissos e as ações que podemos viabilizar para comunidade. Sempre me identifiquei muito com esses setores e tenho vivência nessa área”, ressalta.

Sopelsa foi secretário de Estado da Agricultura nos governos de Luiz Henrique da Silveira (MDB), Raimundo Colombo (PSD) e Eduardo Pinho Moreira (PT). No currículo ainda está a gestão como prefeito de Concórdia no período de 1993 a 1996.

Sobre a conjuntura do PMDB no Estado, o deputado reforça a tese já defendida pelas lideranças do partido. “O MDB terá candidato a governador aqui no Estado”, pontua. Os nomes que despontam são o do próprio governador Eduardo Pinho Moreira e do deputado federal Mauro Mariani.

Moacir Sopelsa conta que o MDB está conversando com vários partidos. “Tem se conversado muito com o PSDB e é possível uma aliança entre os dois partidos”, comenta o deputado. No lado do PSD, partido do ex-governador Raimundo Colombo, Sopelsa avalia há uma ala que defende a candidatura própria de Gelson Merísio e outra que insiste na coligação com o MDB. “Nós estamos preparados para disputar a eleição com coligações ou com chapa pura”, afirma.

Outros nomes

O vereador concordiense Closmar Zagonel (MDB) também foi muito cogitado como pré-candidato a deputado estadual pelo PDT. A aposta de Zagonel e dos líderes do PDT era que abrisse a janela partidária para mudança de agremiação, sem que houvesse o risco de perder o mandato por infidelidade partidária. A janela foi aberta, mas beneficiou apenas deputados federais e estaduais. Desta forma, Zagonel permanece no MDB e não será candidato.

O radialista Lúcio Mauro Nedel que atualmente reside em Joinville, mas já trabalhou em Concórdia por muitos anos também é cogitado para disputar as eleições de outubro. Lúcio Mauro pode ser pré-candidato a deputado estadual pelo DEM.