Depois de chegar à semifinal do Programa The Voice Kids, da Rede Globo, o piratubense Luis Henrique Schultz dá os primeiros passos na carreira profissional. Ele já está produzindo o primeiro CD, gravou clips e lança nesta sexta-feira, dia 13, nas redes sociais, a primeira música de trabalho.

O adolescente de 15 anos diz que ainda não pode revelar qual é a gravadora, mas adianta que a produtora já lançou vários cantores de sucesso. “É uma parceria muito forte, gravadora respeitada e que conduz a carreira de vários artistas conhecidos. Já iniciamos o trabalho, gravamos clips e duas músicas. A primeira tem a participação de um colega e estará disponível na tarde desta sexta-feira nas plataformas digitais. A segunda música será lançada em um show no dia 11 de maio em Piratuba”, conta Luis Henrique.

Este show em Piratuba também será o de lançamento oficial da carreira do cantor com a produtora. Os detalhes ainda estão sendo definidos. “Estão preparando uma estrutura bem legal e vão fazer toda a divulgação também. Mas será um show com mais cantores e outros participantes do The Voice também”, adianta ele. “Tudo está se encaminhado e eu agradeço a oportunidade de estar no palco do The Voice e a todos que torceram, votaram e me apoiaram”, ressalta o cantor