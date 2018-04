Carro estava estacionado no bairro Floresta.

PM recupera veículo com registro de furto em Concórdia

A Polícia Militar de Concórdia recuperou no fim da manhã desta quinta-feira, dia 12, um veículo Fiat Fiorni, que foi furtado durante a madrugada, no bairro Imperial. O carro estava estacionado na rua Ivo Biesus, no bairro Floresta. O mesmo foi localizado através de rondas da Polícia Militar. O carro foi levado para a Delegacia de Policia Civil de Concórdia para os demais procedimentos.