As categorias de base iniciaram na Liga Catarinense de Futsal. Na última semana, tivemos a primeira rodada do Estadual Sub-08.



Dez equipes participam da competição, que dividida em duas chaves brigam pelo título que atualmente pertence ao Marista Futsal.



A primeira rodada aconteceu na cidade de Chapecó.



Pela chave A, participam Marista, ACF Concórdia/Fmec, Apch/CRC, Expressivo Futsal e Futsal SLO.



A equipe do Marista ficou a com a primeira colocação da chave com 9 pontos, seguido pela ACF Concórdia/Fmec com 8. Apach CRC ficou com 7 pontos enquanto que o Expressivo conquistou 3 pontos ganhos. O Futsal SLO somou apenas 1 ponto.



Já pela chave B, a rodada aconteceu na AABB. Participam C5 Futsal AABB, CME Taió, Bugre do Oeste, Mondaí Futsal e Seara Futsal.



A equipe do Bugre ficou com a primeira colocação na chave com 9 pontos. Mesmo número de pontos que a CME Taió, porém a equipe do Bugre levou a melhor no confronto direto. Na terceira posição ficou a equipe do C5 Futsal AABB com 6 pontos. Na quarta colocação o Mondaí Futsal com 4 pontos. Na última colocação o Seara Futsal com apenas 1 ponto.



Competição: Na primeira fase as equipe se enfrentam dentro da chave formando apenas o ranqueamento para a fase seguinte. A composição das chaves para a 2ª fase será feita através de índice técnico.



Assim, a composição das chaves é a seguinte:



Chave C

CME Taió

ACF Concórdia/Fmec

C5 Futsal AABB

Expressivo

Seara Futsal



Chave D

Bugre do Oeste

Marista

Apach/CRC

Mondaí Futsal

Futsal SLO



Nos dias 28/04 e 19/05 acontecem os jogos da segunda fase. Pela chave C o turno acontece em Concórdia e o returno em Taió. Já pela chave D, o turno acontece em Chapecó e o returno em São Miguel do Oeste.

(Fonte: Ascom/LCF)