A secretária Municipal de Educação de Concórdia, Márcia Calderolli, confirma que está deixando o cargo. A informação foi confirmada pela própria secretária, durante contato com a reportagem da Rádio Aliança, no fim da noite da quarta-feira, dia 11. A possibilidade dessa mudança foi ventilada pela Rádio Aliança, ainda durante a quarta-feira, o que foi confirmado pela própria gestora da pasta. A data para a saída da secretaria ainda não foi confirmada.



Márcia Calderolli retornou após um período curto de férias. Em contato com a reportagem, ela destacou que os motivos são de ordem pessoal. "Sempre disse que quando aparecesse uma oportunidade de ir morar no litoral, eu iria. Recebi uma proposta e vou aceitar. Vou morar em Balneário Camboriú", revela. Destaca também que foram 23 anos com o ano de 2017, que atuaou na educação Municipal, sendo 14 na educação privada.



A Prefeitura de Concórdia deve se manifestar nos próximos dias sobre essa mudança. Alguns nomes já estariam sendo ventilados para assumir a função. Dentre eles estariam os nomes de Silviomar Bernardi, que hoje é Diretor de Planejamento; Neuri Comin, chefe de gabinete do Prefeito Rogério Pacheco; e o professor de carreira, Darci de Mattos, também estaria sendo cogitado.



Essa será a quarta mudança no primeiro escalão. A primeira ocorreu quando Carlos Bonn deixou a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Turismo para se dedicar à sua empresa. Essa saída fez com que houvesse o remanejamento de secretários. Vágner Simioni, que estava como Secretario de Urbanismo e Obras foi para o Desenvolvimento Econômico, dando lugar para o engenheiro Daniel Faganello, no Urbanismo.