Fato aconteceu no começo da noite de quinta-feira, dia 12.

Motociclista ferido com fratura exposta no fêmur da perna esquerda após colisão

Um jovem de 20 anos ficou com fratura exposta na perna esquerda após se envolver em acidente de trânsito, envolvendo carro e moto. O fato foi registrado no começo da noite de quarta-feira, dia 11, na rua Jaboticabal, no bairro Petrópolis.



Envolveram-se uma motocicleta e um VW Gol, ambos com placas de Concórdia.



Conforme o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, que atendeu a ocorrência, a vítima apresentava ferimentos na boca, membros superiores e fratura exposta no fêmur da perna esquerda. Ele foi levado para atendimento médico no Hospital São Francisco.