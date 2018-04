Identificado corpo que foi localizado no Rio do Peixe

O corpo encontrado boiando nas águas do Rio do Peixe na tarde desta quarta-feira (11) foi identificado pelos familiares no Instituto Médico Legal. Trata-se de Eder Satico, 35 anos, que estava desaparecido desde o último sábado (7). Ele residia no bairro Monte Belo, em Joaçaba.

O corpo foi localizado por um pescador às margens do rio, atrás de sede do bairro São Vicente, em Herval d´Oeste. Ele foi resgatado pelos Bombeiros e entregue ao IGP. A princípio, a causa da morte foi por afogamento.