PRF detém homem com mandado de prisão em Concórdia

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem com mandado de prisão em aberto. O fato foi registrado na tarde desta quarta-feira, dia 11, durante abordagem de rotina, na BR 153. O mesmo estava em um veículo e, durante averiguação no sistema, descobriu-se que o mesmo estava com mandado de prisão desde 2016 por furto qualificado. Trata-se de um homem, de iniciais E.P, natural de São Paulo. Ele foi encaminhado para o Presídio Regional de Concórdia.