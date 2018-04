Concórdia tem registro de 48 focos do mosquito da Dengue – Aedes Aegypti – neste ano. Os últimos três focos, que entraram para o cálculo, foram encontrados nesta semana. Dois deles foram localizados no bairro Industriários e um no centro do município. A equipe do Programa de Combate à Dengue da Secretaria Municipal de Saúde, vem fazendo um trabalho contínuo e a identificação dos focos vem como notícia positiva, em termos de prevenção, pois as ações são intensificadas na região em que apareceram os focos.



Na última sexta-feira, 6 de abril, mediante autorização judicial e com acompanhamento de um oficial de justiça e representantes da Defesa Civil do município, a equipe entrou na região interditada das ruas Horácio Sandi e Victor Sopelsa. Devido ao grande período sem movimentação de pessoas – área está interditada desde junho do ano passado – havia uma preocupação quanto a possíveis criadouros do mosquito.



Mas segundo a coordenadora do Programa, Mara Sampaio, a situação está bem tranquila. “Encontramos alguns pequenos recipientes, que ficaram largados nos pátios, com acúmulo de água, mas nenhuma das larvas recolhidas deram positivas ao mosquito Aedes Aegypti”, informou a coordenadora. A equipe teve o cuidado para vistoriar caixas de água – sendo que todas estão com tampas – e fechou todas as tampas de vasos sanitários. Nova vistoria foi programada para daqui dois meses.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)