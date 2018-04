Solicitação é referente ao Banco do Brasil, que limitou atendimento no município.

O prefeito de Presidente Castello Branco, Ademir Miotto e o deputado Moacir Sopelsa, estiveram na Superintendência do Banco do Brasil em Florianópolis. Em audiência com o superintendente estadual do Banco do Brasil em Santa Catarina, Ulisses Silva Assis e o gerente administrativo, Gilson Walter da Silva encaminharam reivindicação para que a agência do Banco do Brasil amplie o atendimento no município.

Depois da explosão da agência em dezembro de 2016, o Banco do Brasil deixou de realizar o atendimento no caixa eletrônico. Por questões de segurança, a superintendência chegou a cogitar o fechamento da agência. Quando o assunto veio à tona a administração do município iniciou um trabalho para convencer a direção do banco a permanecer com a agência no município.

O prefeito Miotto, destaca que logo que assumiu a administração, trabalhou para reverter o quadro. Ações foram realizadas, na Câmara de Vereadores, através dos deputados e, em reuniões na Superintendência do Banco do Brasil em Florianópolis. “Com o apoio de todos, conseguimos que a agência permanecesse atendendo no município”, explica Miotto.

Na audiência desta quarta-feira, dia 11 de abril, o prefeito Miotto, que esteve acompanhado pelo deputado Moacir Sopelsa e o secretário executivo da ADR Concórdia, Wagner Bee, solicitou à superintendência que amplie o atendimento ao público na agência, através dos caixas eletrônicos e de forma presencial. Segundo Miotto, o superintendente estadual do Banco do Brasil em Santa Catarina, Ulisses Silva Assis se comprometeu a avaliar a situação para encontrar uma alternativa, inclusive através de uma ação articulada com o atendimento realizado pela agência dos Correios que possui convênio com o Banco do Brasil.

(Fonte: Douglas Fortes/Especial).