A Polícia Civil do Rio Grande do Sul ainda trabalha para identificar o corpo que foi achado na metade do mês passado, boiando sobre as águas do Lago da Usinha Hidrelétrica de Itá, no município de Aratiba, divisa com Itá, em Santa Catarina. O cadáver permanece no Instituto Médico Legal, em Passo Fundo.



Em entrevista a Rádio Aliança, o delegado responsável pelo caso, Gustavo Ceccon, da Policia Civil de Aratiba, o órgão ainda aguarda o exame de DNA para confirmar a identidade da vítima. "Temos a suspeita de que se trata de um ex-presidiário, que ficou preso muitos anos em Erechim", acrescenta. Destaca que o corpo, apesar do estado de decomposição, tinha algumas tatuagens que levantaram a suspeita sobre a provável identidade, que ainda não é revelada.



O corpo foi achado no fim da tarde do dia 20 do mês passado por um homem que estava em embarcação. O cadáver apresentava sinais de perfuração. Para o delegado Ceccon, a Delegacia de Polícia Civil de Erechim, que abrange Aratiba, já está trabalhando com a hipótese de execução. "Para chegar ao responsável, temos que ter a confirmação da identidade do corpo", finaliza o delegado.