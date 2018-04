Corpo é achado boiando no rio do Peixe em Herval d' Oeste

Um pescador acionou a Polícia Militar, por volta das 17h desta quarta-feira (11), após avistar um corpo de um homem boiando nas águas do Rio do Peixe, em Herval d´Oeste. O corpo foi localizado às margens do rio, atrás da sede do bairro São Vicente.

Bombeiros foram chamados para resgatar o corpo com a embarcação, que foi entregue ao IGP.

A Polícia Civil esteve no local e aguarda a necropsia do IML para conhecer as causas da morte. Ainda não há identificação da vítima.

(Fonte: Caco da Rosa)